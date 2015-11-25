独家：制药商Shire对美国生物科技公司Baxalta再次发起收购--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透苏黎世/伦敦11月24日 - 据直接了解情况的消息人士周二透露，伦敦上市的制药商Shire(SHP.L)准备对美国生物科技公司BaxaltaBXLT.N发起新的收购。如果成功，将成为全球领先的罕见病专用药制造商。
消息人士称，Shire已经请顾问对收购进行了评估，近四个月之前，Baxalta拒绝了Shire主动提出的300亿美元收购，理由是公司价值被严重低估。
Shire在宣布以59亿美元收购美国罕见病药品生产商DyaxDYAX.O三周之后，开始着手准备收购Baxalta。
消息人士称，Shire这次收购的顾问公司包括摩根士丹利(MS.N)、Evercore(EVR.N)和德意志银行(DBKGn.DE)，报价可能以现金加股票形式。消息人士提醒称，交易并非铁板钉钉，谈判仍有可能破裂。
Shire发言人拒绝置评，路透暂无Baxalta的置评。摩根士丹利、Evercore和德意志银行拒绝置评。
Baxalta市值为227亿美元，将有助于弥补Shire在高昂的罕见疾病(又称“孤儿病”)治疗药品方面的业务。
路透报导公布后，Baxalta股价一度跳涨逾10%，至日高37.50美元，之后缩减涨幅，终场收高6.38%，报35.67美元。Shire此前曾提出收购提案，当时根据8月3日市场价，Shire对Baxalta股票的估值为每股45.23美元。
若交易得以进行，将创建一家到2020年产品销售额约200亿美元、年增幅达两位数百分比的罕见病药品生产商。
该消息人士表示，Shire执行长Flemming Ornskov过去六个月一直努力争取与Baxalta合并。
“他从未放弃，”该消息人士称，并表示Shire希望收购Baxalta，以在未来几年让公司营收翻番。
Baxalta表示，Shire的报价并未反映出其作为一家新上市公司的潜力。Baxalta由Baxter International (BAX.N)在7月分拆而来，该公司预计股价将随着其知名度提高而上涨。
Baxalta总部设在伊利诺伊州，拥有员工约16,000人，从事罕见血液病、癌症及免疫系统疾病的生物治疗技术开发。该公司2014年初估营收60亿美元。
但是，交易面临一些障碍，最大的威胁就是Baxalta可能采用“毒丸”防御。(完)
(编译 李春喜/许娜；审校 孙茉莉)
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