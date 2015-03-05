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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 12:21 BJT

企业并购：药企艾伯维将以210亿美元收购癌症药生产商Pharmacyclics

路透3月4日 - 美国制药企业艾伯维(AbbVie)周四表示，将收购癌症药生产企业Pharmacyclics ，交易金额为210亿美元。

收购将以现金和股票完成，每股作价261.25美元。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)
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