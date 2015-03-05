更新版 1-企业并购：艾伯维将以210亿美元收购抗癌药厂商PHARMACYCLICS

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路透3月4日 - 美国制药企业艾伯维(AbbVie) 表示，将以大约210亿美元收购抗癌药生产企业Pharmacyclics ，以扩大其肿瘤药物产品线。

艾伯维给出的价格是每股261.25美元，以现金加股票的形式支付，这个价格较Pharmacyclics周三在Nasdaq的收盘价溢价13%。

此交易中现金大约占58%，艾伯维普通股占大约42%。Pharmacyclics在声明中称，公司股东可以选择接受现金还是艾伯维股票，或两者结合，但需按比例分配。

“(抗癌药)Imbruvica不仅补充了艾伯维的肿瘤药品，还对一系列恶性血液病表现出良好的临床疗效，”艾伯维首席执行官Richard Gonzalez在声明中称。

Pharmacyclics此前称，今年Imbruvica在美国的销售额可能达到10亿美元。美国当局批准该药品可以治疗四种血癌。

艾伯维称，预计通过现有现金、发行新债和股票相结合的方式为收购提供资金。(完)