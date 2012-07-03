菲尔普斯将在伦敦奥运冲击七金

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透内布拉斯加州奥马哈7月2日电(记者 Julian Linden)---菲尔普斯决定在伦敦奥运会中放弃参加男子200米自由泳项目角逐，意味着他在个人参加的最後一届奥运会中将参加七枚金牌的角逐。
菲尔普斯在美国奥运选拔赛中取得八个项目的参赛资格，与他在雅典和北京两届奥运会中参加的项目相等，不过他决定放弃200米自由泳，专注于接力项目冲金。
“菲尔普斯的奥运参赛日程中将去除男子200米自由泳的比赛。这会让他全力专注于其他七个项目，”他的教练Bob Bowman周一在推特(Twitter)上称。
“这一变化，将使他集聚更多力量，专注于美国队的接力项目。”
菲尔普斯在北京奥运八金奇迹中包括赢下200米自由泳冠军，但在最近两届世锦赛中，他在这一项目都吃到了败仗。
他在本届美国奥运选拔赛中以不温不火的1分45秒70成绩问鼎冠军，但比世界纪录落後了3.70秒。他将在伦敦角逐男子100米和200米蝶泳，200米和400米个人混合泳，和三个接力项目。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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