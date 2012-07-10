菲尔普斯将在伦敦奥运冲击七金

路透内布拉斯加州奥马哈7月2日电(记者 Julian Linden)---菲尔普斯决定在伦敦奥运会中放弃参加男子200米自由泳项目角逐，意味着他在个人参加的最後一届奥运会中将参加七枚金牌的角逐。

菲尔普斯在美国奥运选拔赛中取得八个项目的参赛资格，与他在雅典和北京两届奥运会中参加的项目相等，不过他决定放弃200米自由泳，专注于接力项目冲金。

“菲尔普斯的奥运参赛日程中将去除男子200米自由泳的比赛。这会让他全力专注于其他七个项目，”他的教练Bob Bowman周一在推特(Twitter)上称。

“这一变化，将使他集聚更多力量，专注于美国队的接力项目。”

菲尔普斯在北京奥运八金奇迹中包括赢下200米自由泳冠军，但在最近两届世锦赛中，他在这一项目都吃到了败仗。

他在本届美国奥运选拔赛中以不温不火的1分45秒70成绩问鼎冠军，但比世界纪录落後了3.70秒。他将在伦敦角逐男子100米和200米蝶泳，200米和400米个人混合泳，和三个接力项目。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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