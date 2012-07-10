菲尔普斯将在伦敦奥运冲击七金

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透内布拉斯加州奥马哈7月2日电(记者 Julian Linden)---菲尔普斯决定在伦敦奥运会中放弃参加男子200米自由泳项目角逐，意味着他在个人参加的最後一届奥运会中将参加七枚金牌的角逐。
菲尔普斯在美国奥运选拔赛中取得八个项目的参赛资格，与他在雅典和北京两届奥运会中参加的项目相等，不过他决定放弃200米自由泳，专注于接力项目冲金。
“菲尔普斯的奥运参赛日程中将去除男子200米自由泳的比赛。这会让他全力专注于其他七个项目，”他的教练Bob Bowman周一在推特(Twitter)上称。
“这一变化，将使他集聚更多力量，专注于美国队的接力项目。”
菲尔普斯在北京奥运八金奇迹中包括赢下200米自由泳冠军，但在最近两届世锦赛中，他在这一项目都吃到了败仗。
他在本届美国奥运选拔赛中以不温不火的1分45秒70成绩问鼎冠军，但比世界纪录落後了3.70秒。他将在伦敦角逐男子100米和200米蝶泳，200米和400米个人混合泳，和三个接力项目。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透伦敦8月12日电（记者Belinda Goldsmith）---周日，中国代表团在离开2012年伦敦奥运会之际猛烈抨击了对於叶诗文的兴奋剂指控。游泳新星叶诗文因为游出了比顶尖美国男选手更快的成绩而受到一些批评家的质疑。
路透伦敦8月12日电（记者 Julian Linden）---菲尔普斯没有在本届奥运会上创下世界纪录，金牌数也只有北京奥运会八金的一半，但他仍然在伦敦奥运会游泳项目上抢尽了风头。