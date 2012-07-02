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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 2日 星期一 13:51 BJT

菲尔普斯锁定伦敦奥运八项参赛资格

菲尔普斯周日在美国奥运游泳选拔赛收获第五张个人项目奥运参赛门票。这位14枚奥运金牌得主在参加完一周高强度比赛後并未表现出倦怠，以51秒14的成绩赢得男子100米蝶泳冠军，在此次选拔赛中连夺第四项冠军。菲尔普斯另外将参加三项接力赛，届时将争取重现北京奥运会八金奇迹。路透

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