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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 3日 星期二 11:35 BJT

菲尔普斯将在伦敦奥运冲击七金

在北京奥运会上创造八金奇迹的菲尔普斯决定在伦敦奥运会中放弃参加男子200米自由泳的比赛。这意味着他将只参加七枚金牌的角逐。菲尔普斯取得了八项参赛资格，他选择放弃最近两届世锦赛表现欠佳的200米自由泳这一项目，以便专注于接力项目冲金。路透

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