菲律宾央行称密切关注中国政策动向

路透马尼拉1月8日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五称，该行将密切关注中国的市场政策，将“战略性介入(外汇市场)”。

“我们在密切关注中国的进展--政策以及意向，”他在发给路透的手机文字信息中称。“制定政策没有一定之规，因为成效如何很大程度上取决于市场情绪。”

他表示，作为全球市场的价格接受者，“保持良好的基本面，以及介入市场的策略性...”对于菲律宾很重要。

今年以来中国股市大跌加上人民币贬值，加剧了对该国经济的担忧。

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo在另一条手机信息中对称，人民币贬值反映出围绕世界第二大经济体中国的不确定性，不应将其视为北京方面企图藉此提振出口。(完)