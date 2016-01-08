菲律宾央行称密切关注中国政策动向

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透马尼拉1月8日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五称，该行将密切关注中国的市场政策，将“战略性介入(外汇市场)”。
“我们在密切关注中国的进展--政策以及意向，”他在发给路透的手机文字信息中称。“制定政策没有一定之规，因为成效如何很大程度上取决于市场情绪。”
他表示，作为全球市场的价格接受者，“保持良好的基本面，以及介入市场的策略性...”对于菲律宾很重要。
今年以来中国股市大跌加上人民币贬值，加剧了对该国经济的担忧。
菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo在另一条手机信息中对称，人民币贬值反映出围绕世界第二大经济体中国的不确定性，不应将其视为北京方面企图藉此提振出口。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。