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中国财经 | 2015年 12月 2日 星期三 16:09 BJT

菲律宾央行称考虑增持人民币资产

路透马尼拉12月2日 - 菲律宾央行周三表示，在国际货币基金组织(IMF)将中国人民币纳入储备货币篮子后，菲律宾央行考虑增持人民币资产，以使外汇储备多元化。

央行总裁泰谭柯在手机信息中对路透表示，央行决策者还考虑购买更多的人民币债券，包括那些较长期债券，因为现在变得可以买入。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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