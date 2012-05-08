版本:
中国
中国财经 | 2012年 5月 8日 星期二 18:48 BJT

菲律宾Philex与中海油讨论合作开发南中国海天然气项目

路透马尼拉5月8日电---菲律宾Philex Petroleum(PXP.PS)周二表示,已经与中海油(CNOOC)就可能合作开发位於南中国海的天然气项目进行了讨论.

Philex总裁Manuel Pangilinan对路透表示,Philex将需要一个主要的外资合作夥伴来开发Sampaguita项目,该项目成本估计达数十亿美元.

Pangilinan拒绝提供与中海油的洽商更多细节,称他没有经过许可.

他还说菲律宾政府知悉这些谈判.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐