飞利浦称在英国赢得专利诉讼案 任天堂败诉

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
透阿姆斯特丹6月20日 - 荷兰飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)周五表示，在英国赢得针对任天堂(7974.T)的一宗专利侵权案。飞利浦针对这家日本游戏公司提起了四场诉讼，英国是第一宗。
飞利浦发言人Bjorn Teuwsen表示，涉案专利同Wii游戏控制器中的动作和手势追踪系统有关。
“此案与用于动作、手势及指向控制的一项技术专利有关，我们通过授权计划向机顶盒与游戏控制器制造商提供该专利。”他说。
“2011年以来，我们一直尝试和任天堂达成授权协议，但是由于没有成功，我们2012年在德国和英国、2013年在法国、上个月在美国开始采取法律行动，”该发言人补充道。
飞利浦拒绝透露裁决中可能涉及到的金额。
“我们对专利使用提出了合理补偿的要求，”飞利浦发言人Teuwsen表示。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。