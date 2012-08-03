英国车手称用故意撞车战术助东道主夺金

路透伦敦8月3日电---出生于德国的英国自行车手辛德斯（Philip Hindes）表示，在奥运场地自行车团队竞速赛的预选赛中，由於起跑糟糕，他故意撞车。辛德斯与英国队友霍伊（Chris Hoy）和肯尼（Jason Kenny）最终赢得该赛事金牌。

“我们说好了的，如果开局很糟糕的话，我们需要撞撞车，换取重新起跑，”周四的英国报纸引述了辛德斯的这句话。

“我真就撞了。我故意这样做，去重新开始比赛……这都是计划好了的。”

英国自行车运动协会（British Cycling）表示，辛德斯的言论是被“翻译曲解”。该组织补充道，这位车手在2010年10月才开始学习英语。与此同时，国际自行车联盟（UCI）也证实了比赛的结果并没有问题。

然而，这个事件却是紧接着本周早些时候爆发的羽毛球故意输球丑闻发生的。

八位选手——韩国队四人、中国队和印度尼西亚队各两人——因为想选择在淘汰赛中遭遇更容易的对手而故意输球，被驱逐出了本届奥运会比赛。

英国队周四在决赛中击败了法国队，在场地自行车团体追逐赛上成功卫冕，使霍伊拿到了自己的第五枚奥运会金牌。

但是这些冠军们却在资格赛阶段举步维艰。

首位出场的辛德斯看上去赛车前轮出了毛病，他仅在刚骑到四分之一圈之际就与德国队员相撞。

根据国际自行车联盟的规则，英国队被允许重新开赛。之後，辛德斯像炮弹一样出场，与肯尼完美对接，并由霍伊华丽地完成了全部比赛。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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