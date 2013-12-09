飞利浦及三星等公司涉嫌违反竞争法

路透阿姆斯特丹/法兰克福12月6日 -飞利浦(PHG.AS)、三星电子(005930.KS)和欧洲最大的消费性电子产品连锁店Media-Saturn(MEOG.DE)周五表示，其在欧洲执委会本周派员搜索的公司之列，因涉嫌违反竞争法。

执委会周四表示，其官员已搜索数家制造并销售消费性电子产品和小型国内家电的公司，因担心这些公司彼此合作以限制某些商品的线上销售，藉此推高产品价格。

执委会并没有透露12月3日派员搜索的公司名称或地点。

该项调查正值传统电子零售商和亚马逊(AMZN.O)等线上对手激烈竞争之际。

欧盟反托拉斯监管机构对于违反欧盟规定，最高可以课以其全球营收10%作为罚款。

这三家公司都表示，他们配合欧盟当局的调查，但不愿进一步置评。(完)

(编译 戴素萍 审校)

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