香港《星岛日报》：菲政府“赖皮” 港方应“加辣”

（1月30日）

特首梁振英昨外游度岁前，突然宣布对菲律宾作出首阶段制裁，由2月3日开始，该国持外交或公务护照的人士，将不再获14日免签证安排，原因是菲政府不答应就人质事件正式道歉。他还表示，政府不排除采取任何有效措施，促使菲方同意死者家属和伤者的四项要求；换之言，若对方继续“赖皮”，制裁将逐步升级“加辣”。

今次政府先开一门小炮，影响范围较窄，显然是先发出警告弹，若对方依然故我，更重手的制裁将陆续有来，这种步步进逼的策略，可在往后的谈判中处于上风。

此外，特首于3个月前曾表示，如菲政府不答应人质家属四项要求，将于1个月后采取制裁，其后对方在赔偿方面作了较积极回应，故港府暂缓制裁，希望以诚意争取对方让步，但菲政府最后却在“正式道歉”这重要环节上扭扭拧拧，此时如港府不毅然行动，将不利威信。

菲政府在处理人质事件过程中一直表现“赖皮”、“缩骨”和玩弄手段，的确已令香港当局和公众感到愤怒和反感，与这样的对手谈判，只能加强压力，显以颜色，若不如此，恐怕永远得不到结果。

香港从来都友善对待外国，但我们也从来重视公平和合理的原则，港人在菲律宾受到残害，希望其政府道歉是很基本的要求，如果对方连这也不肯做，反而玩弄港府，自以为得意，香港唯有以硬待之，为自己讨回公道。

对此，相信中央也会予以支持，外交部发言人昨日便表达了此一态度；而特首也表示，中央对港府与菲方的谈判一直表示关注，言下之意是，政府今次出招，中央是有力的后盾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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