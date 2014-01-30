香港《星岛日报》：菲政府“赖皮” 港方应“加辣”

第一轮法国大选后市场风险偏好上升--FXTM富拓
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
（1月30日）
特首梁振英昨外游度岁前，突然宣布对菲律宾作出首阶段制裁，由2月3日开始，该国持外交或公务护照的人士，将不再获14日免签证安排，原因是菲政府不答应就人质事件正式道歉。他还表示，政府不排除采取任何有效措施，促使菲方同意死者家属和伤者的四项要求；换之言，若对方继续“赖皮”，制裁将逐步升级“加辣”。
今次政府先开一门小炮，影响范围较窄，显然是先发出警告弹，若对方依然故我，更重手的制裁将陆续有来，这种步步进逼的策略，可在往后的谈判中处于上风。
此外，特首于3个月前曾表示，如菲政府不答应人质家属四项要求，将于1个月后采取制裁，其后对方在赔偿方面作了较积极回应，故港府暂缓制裁，希望以诚意争取对方让步，但菲政府最后却在“正式道歉”这重要环节上扭扭拧拧，此时如港府不毅然行动，将不利威信。
菲政府在处理人质事件过程中一直表现“赖皮”、“缩骨”和玩弄手段，的确已令香港当局和公众感到愤怒和反感，与这样的对手谈判，只能加强压力，显以颜色，若不如此，恐怕永远得不到结果。
香港从来都友善对待外国，但我们也从来重视公平和合理的原则，港人在菲律宾受到残害，希望其政府道歉是很基本的要求，如果对方连这也不肯做，反而玩弄港府，自以为得意，香港唯有以硬待之，为自己讨回公道。
对此，相信中央也会予以支持，外交部发言人昨日便表达了此一态度；而特首也表示，中央对港府与菲方的谈判一直表示关注，言下之意是，政府今次出招，中央是有力的后盾。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。