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时事要闻 | 2017年 4月 10日 星期一 19:13 BJT

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局

路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。

目前没有伤亡报告。

该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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