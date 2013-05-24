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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 11:10 BJT

菲律宾金融：央行称经济基本面稳健，若美联储收回货币刺激不会造成资本外流

路透马尼拉5月24日 - 菲律宾央行总裁周五表示，如果美国联邦储备理事会(美联储,FED)开始缩减货币刺激，预计不会造成该国发生大规模资本外流，称菲律宾经济基本面仍然“稳健而有利”。(完)
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