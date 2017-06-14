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国际财经 | 2017年 6月 14日 星期三 18:05 BJT

专访：菲律宾央行候任总裁称密切关注国内信贷快速增长情况

路透马尼拉6月14日 - 菲律宾央行即将上任的总裁埃斯佩尼拉周三表示，该央行正在密切关注国内信贷快速增长情况，即便他认为这是由合法需求推动的。

“我们对此并不感到自满，”埃斯佩尼拉在接受采访时说。他下个月将接任央行总裁。

埃斯佩尼拉还表示，菲律宾经济处于“良好状态”，通胀“受控”。

鉴于经济强劲且通胀温和，菲律宾央行6月22日举行的下次政策会议可能维持指标利率不变。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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