专访：菲律宾央行候任总裁称密切关注国内信贷快速增长情况

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透马尼拉6月14日 - 菲律宾央行即将上任的总裁埃斯佩尼拉周三表示，该央行正在密切关注国内信贷快速增长情况，即便他认为这是由合法需求推动的。
“我们对此并不感到自满，”埃斯佩尼拉在接受采访时说。他下个月将接任央行总裁。
埃斯佩尼拉还表示，菲律宾经济处于“良好状态”，通胀“受控”。
鉴于经济强劲且通胀温和，菲律宾央行6月22日举行的下次政策会议可能维持指标利率不变。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。