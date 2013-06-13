版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 15:47 BJT

菲律宾经济：央行总裁称通胀预期继续受到良好控制

路透马尼拉6月13日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四在利率会议前称通胀预期继续受到良好控制。他并表示，央行会继续关注汇市价格波动，以确保波动不会过度。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐