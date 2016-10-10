专访：菲律宾财长期待中国投资基础建设 驳斥美菲关系裂痕

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿10月8日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周六表示，菲国正设法改变与中国的关系，未来几个月总统杜特尔特将寻求从中国获得数以十亿美元计的基础建设投资。
多明戈斯在路透专访时驳斥了对于菲律宾投资环境的疑虑。先前因杜特尔特直率的反美言论及铁腕扫荡贩毒集团，引发外界对菲投资环境的担忧。
多明戈斯称，杜特尔特近来叫美国总统奥巴马“去死”的言论，对美菲百年深厚邦谊只是“路上的一时磕碰”。
“菲律宾基本面坚如磐石。”多明戈斯在国际货币基金组织(IMF)和世界银行华盛顿会议间隙说道。
杜特尔特10月19-21日首次出访北京时，将讨论中国对马尼拉和吕宋间新铁路、电网和其他项目可能的投资。多明戈斯指出，这些项目的成本达数百亿美元。
多明戈斯表示，中国投资的一项渠道可能是通过亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)来进行，并称他希望菲律宾国会未来几周能批准该国加入AIIB。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)