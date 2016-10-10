专访：菲律宾财长期待中国投资基础建设 驳斥美菲关系裂痕

路透华盛顿10月8日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周六表示，菲国正设法改变与中国的关系，未来几个月总统杜特尔特将寻求从中国获得数以十亿美元计的基础建设投资。

多明戈斯在路透专访时驳斥了对于菲律宾投资环境的疑虑。先前因杜特尔特直率的反美言论及铁腕扫荡贩毒集团，引发外界对菲投资环境的担忧。

多明戈斯称，杜特尔特近来叫美国总统奥巴马“去死”的言论，对美菲百年深厚邦谊只是“路上的一时磕碰”。

“菲律宾基本面坚如磐石。”多明戈斯在国际货币基金组织(IMF)和世界银行华盛顿会议间隙说道。

杜特尔特10月19-21日首次出访北京时，将讨论中国对马尼拉和吕宋间新铁路、电网和其他项目可能的投资。多明戈斯指出，这些项目的成本达数百亿美元。

多明戈斯表示，中国投资的一项渠道可能是通过亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)来进行，并称他希望菲律宾国会未来几周能批准该国加入AIIB。(完)