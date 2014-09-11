《HOME专栏》菲律宾拟效法印尼矿石禁令 镍市为之心惊胆跳

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦9月10日 - 菲律宾准备效法印尼禁止出口未加工矿石的消息，上周在伦敦镍市引发恐慌。
在印尼中断出口之后，菲律宾成为中国广大的含镍生铁(NPI)产业主要的镍矿供应国。这个供应管道可能中断的威胁，显然使得镍市多头加速发展。
到了周二，菲律宾议员称，这样的禁令至少要有五年宽限期。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍CMNI3当日随之大跌1,000美元至每吨18,925美元，前几个交易日的涨幅悉数回吐。
不过，倘若各界集体假设菲律宾的情势发展将与印尼状况相呼应，市场对于菲律宾延后出台矿石禁令一事似乎有点儿过于放心。
比较没有疑问的是，最近价格如过山车上下震荡，说明镍市多头心态，特别是其对供应面消息的热烈反应。
**菲律宾矿石的重要性**
自印尼在1月推出对矿石出口的全面禁令以来，镍价表现就超越在LME交易的其他基本金属。
可以理解，自印尼总统签署禁令以来，该国已导致全球失去近三分之一的镍矿供应。
中国众多的含镍生铁生产商都面临风险，他们是国内不锈钢行业的主要镍来源，但是严重依赖印尼矿石作为主要原材料。
看多动力上周戛然而止，因为LME库存明显增长，这显示全球镍供应还并未短缺。
菲律宾长期作为中国含镍生铁生产商的第二重要镍矿石来源，不过其矿石质量通常低于印尼矿石。
现在，菲律宾成了镍矿石的唯一来源。随着中国对替代供应的需求增加，菲律宾出口量也快速增长。中国7月从菲律宾进口量为创纪录的500万吨，今年累计进口增长15%。
中国镍矿石进口图表：link.reuters.com/fuz62w
市场的共识是，菲律宾镍矿石不能完全替代印尼减少的供应，但是原料进口增加或许能大大延长含镍生铁生产商的生命线，尤其是它们把这些供应掺入现有库存的话。
这就解释了为何新闻传出菲律宾议员在考虑类似印尼禁令的立法时，镍价会出现飙升。
但多头泡沫很快消散，因为后来得知可能需要约两年时间来制定和通过该法案，另外还需五年才能开始实施禁令。
**不用恐慌了？**
五年的宽限期与印尼立法过程类似，出口禁令于2009年在印尼成为法律，但今年才执行。
市场因此推论，菲律宾的禁令将在七年后实施，距今还很遥远，不会现在就导致重新估算镍供应时间线。
不过这得假设菲律宾的法律程序也与印尼相同。
别忘了，直到2013年最后几天，也几乎谁都没想到印尼真会实施禁令。矿业部门积极游说希望能阻止其实施，或至少降低力度；而且印尼决策的任性特点说明，该法案最可能的结局是半道妥协。
但事实不是这样。印尼政府毫不手软，连该国的大型铜矿--美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)都不得不协商修改合同条款，以便计入大幅上调的出口税和最终禁止出口铜精矿。
没有理由假设菲律宾会在最后时刻上演类似的逆转剧情。该国政府会紧跟印尼的脚步。到法案颁布时，菲律宾应该已经有几家含镍生铁厂投入生产了。
换句话说，菲律宾政府未来实施禁令时可能加快步伐，比方说事先把承诺修建加工厂和颁发新的镍矿开采许可挂钩。
当然细节决定成败。不过若是假设菲律宾与印尼情况相同，恐怕有点冒险。
与印尼不同的是，菲律宾将拥有一个模版案例，可以在此基础上微调政策。
**多头火力**
无庸置疑的是，镍市中呈现休眠状态的多头派，因菲律宾方面的消息而苏醒过来。
LME的库存升高或许已令年初的多头气焰受到压制，但显而易见的是，多头仍磨刀霍霍，因应供应面消息而伺机出手。
LME的持仓报告(COT)显示，基金经理人在上周的下半周缩减现有的期镍空仓，并增持多仓。净多仓增加逾5,000口至38,400口，相当于15%的未平仓合约，这样的水平只有锌市可以凌驾。
因此，周二期镍暴跌的走势，被视为是趋势急转直下。
然LME有关基金经理人短线仓位变动的数据，只能得知这个市场部分的投机操作。
更多讯息要看LME镍期权市场。7月期权交易量为86,854口，虽然远不及5月接近216,000口的高位，但仍是高于2014年之前的任何月份。今年迄今累计的交易量是去年的四倍多。
这实在合情合理，因期权、特别是远月期权，是一种无需精准知道印尼镍矿禁令何时开始实质影响中国NPI行业，就可以参与镍价上涨获利契机的工具。
由于期权的卖方被迫做对冲买进，任何急涨将会催化升速。这次之所以没有发生这样的情况，是因为这波升势太快就熄火了，不过，这波上行走势的最初升速，应该被视为一警讯，可从中窥知一旦供应面出现紧俏迹象，镍市就很有可能出现这种走势。
菲律宾效法印尼矿物出口政策的举动，短期内不会影响到供应面，但仍实实在在危及未来的供应情况，不尽然得等上七年。(完)
(编译 李婷仪/朱晓军/王丽鑫/戴素萍 审校 张明钧/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。