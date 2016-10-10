菲律宾前总统拉莫斯称杜特尔特政府令人“失望”

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透马尼拉10月10日 - 据菲律宾前总统拉莫斯称，菲律宾总统杜特尔特的政府令人“大失所望”。这样的说法与民意及杜特尔特上任百日民调中支持率高企的情况相左。
88岁高龄的拉莫斯对杜特尔特发表罕见的批评言论，称政府把打击毒品作为优先任务，牺牲贫穷、生活成本、外资投资和就业等问题，这么做“损失惨重”。
杜特尔特的发言人Ernesto Abella没有立即回应置评请求。
杜特尔特此前曾任命拉莫斯作为其特使对中国展开破冰之旅，以控制南海仲裁案裁决的后续效应。菲律宾在7月的南海仲裁案中获胜，仲裁庭否决中国在南海的权利主张。
杜特尔特一直表示尊重拉莫斯，还称拉莫斯说服他参加5月的选举。拉莫斯在1992-1998年担任菲律宾总统。
不清楚拉莫斯为何会在这个时候发出这样的批评言论，也未能联系到拉莫斯进行置评。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)