菲律宾前总统拉莫斯称杜特尔特政府令人“失望”

路透马尼拉10月10日 - 据菲律宾前总统拉莫斯称，菲律宾总统杜特尔特的政府令人“大失所望”。这样的说法与民意及杜特尔特上任百日民调中支持率高企的情况相左。

88岁高龄的拉莫斯对杜特尔特发表罕见的批评言论，称政府把打击毒品作为优先任务，牺牲贫穷、生活成本、外资投资和就业等问题，这么做“损失惨重”。

杜特尔特的发言人Ernesto Abella没有立即回应置评请求。

杜特尔特此前曾任命拉莫斯作为其特使对中国展开破冰之旅，以控制南海仲裁案裁决的后续效应。菲律宾在7月的南海仲裁案中获胜，仲裁庭否决中国在南海的权利主张。

杜特尔特一直表示尊重拉莫斯，还称拉莫斯说服他参加5月的选举。拉莫斯在1992-1998年担任菲律宾总统。

不清楚拉莫斯为何会在这个时候发出这样的批评言论，也未能联系到拉莫斯进行置评。(完)