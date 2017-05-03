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国际财经 | 2017年 5月 3日 星期三 15:41 BJT

菲律宾矿业团体称将寻求推翻关闭矿场命令

路透马尼拉5月3日 - 菲律宾国会否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)任命案后，菲律宾一矿业团体将寻求推翻洛佩斯关闭矿场及禁止露天采矿的政策决定。

“一旦任命新部长，我们将要求重审及推翻所有这些不利的命令，”菲律宾矿业商会发言人Ronald Recidoro告诉路透。

“我们认为这些命令没有法源根据。没有进行过适当征询。没有考虑到所有相关各方的利益。”

菲律宾国会议员周三稍早否决环境部长洛佩斯的任命案。(完)

(编译 蔡美珍；审校 刘秀红)

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