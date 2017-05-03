菲律宾矿业团体称将寻求推翻关闭矿场命令

对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透马尼拉5月3日 - 菲律宾国会否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)任命案后，菲律宾一矿业团体将寻求推翻洛佩斯关闭矿场及禁止露天采矿的政策决定。
“一旦任命新部长，我们将要求重审及推翻所有这些不利的命令，”菲律宾矿业商会发言人Ronald Recidoro告诉路透。
“我们认为这些命令没有法源根据。没有进行过适当征询。没有考虑到所有相关各方的利益。”
菲律宾国会议员周三稍早否决环境部长洛佩斯的任命案。(完)
(编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。