菲律宾台风幸存者苦苦等待救援

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透菲律宾11月19日（记者 Stuart McDill） -距台风“海燕”登陆菲律宾中部已有10天，萨马省偏远村庄的一些居民称仍在等待救援。
“海燕”在菲律宾导致至少3,974人丧生，1,186人失踪，尽管国际救灾规模很大，但很多偏远地区尚未收到足够的援助。菲律宾面临巨大的灾后重建任务。
萨马省一些受灾村庄内悬挂着请求关注的横幅。“帮助我们。我们需要食物。”蓝色塑料薄板上是巨大的银色大写字母。
台风将Hernani村内几十栋木屋刮走，这里居住着200左右的农民和渔民，多人丧命。
一户人家称，曾有过一次食物和饮用水的运输。其他人则表示没有受到过救援。
Candido一家10口人无家可归，目前在一个塑料板下躲避阳光和倾盆大雨。
39岁的NestorCandido周一说：“我们对未来无能为力。我们在这里种蔬菜收椰子，现在发生了这样的不幸……下一次收割要等很久了。”
就在几百米以外，Eida Oracey苦心经营十年的家只剩下了厨房的水池和马桶。
Oracey说：“太难了。我们没有避难所、衣服和食物。真是太难了。”
救灾物资开始抵达更加偏远的地区，基本由菲律宾空军的直升机运输，这些飞机中有些可追溯到越战时期。
联合国称，一些山区省份仍有人挨饿。有关Visayas地区西部几个省的信息依然“有限”，Capiz省东北部城镇60%的人需要食物救援。
“我们基本上向每个人都提供了救援。现在我们正在做的是持续救援。”菲律宾国家减灾风险管理委员会负责人Eduardo delRosario周二称。
世界粮食计划署表示，已向190万需要食物的人提供了帮助。“事实是我们知道还有更多人受到了台风的影响。”执行总干事ErtharinCousin说道。
“我们进行初步统计时了解到至少有250万人（需要食物）。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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