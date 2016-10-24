菲律宾将人民币纳入官方外储（更新版）

（新增央行评论）

路透马尼拉10月24日 - 菲律宾央行称已批准将人民币纳入官方外汇储备货币。数日前菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)刚刚访问中国，两国的经济和政治关系变得更为密切。

菲律宾央行周一的声明称，“货币委员会可能会将人民币作为国际外汇储备货币之一，以确保在必要时可供银行业系统使用。”

杜特尔特上周对中国进行了访问，至少有200位商界人士随行，旨在为他称之为新的商业联盟铺路，而目前菲律宾与盟友美国的关系遇冷。

截至9月末，菲律宾央行国际储备(GIR)总量为859亿美元，以各种货币持有，主要为美元、国际货币基金组织(IMF)特别提款权和黄金。

人民币将被纳入储备中，起始时间回溯至10月13日。

菲律宾央行称，预计人民币的使用会随着中国在全球经济和金融影响力的增长以及两国贸易的增加而增长，其决定考虑到了这一点。

2015年，菲律宾对中国的出口较2010年的57亿美元增长7.9%至62亿美元。今年前七个月，中国是菲律宾出口的第四大市场。

去年，菲律宾从中国的进口额达到115亿美元，较2010年的46亿美元增长逾一倍。菲律宾央行援引政府数据称，中国到2013年时已成为了菲律宾进口的最大来源国，而且这种趋势在2015年的前七个月仍在继续。

该行称，按照抵达游客数量计算，到今年7月时中国已成为菲律宾的第二大客源地，2015年时则是第四大游客来源地。(完)