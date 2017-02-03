菲律宾政府拟关停近30座矿牵连120万人 矿商誓言回击

路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。

菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)是在周四宣布对国内41座矿山的审查结果时下令关停的。这项为期数月的审查旨在叫停认定为会危害环境的采矿操作。

菲律宾矿业商会董事长Artemio Disini在记者会上表示，受影响矿商的首选方案将是在“上法庭之前”向总统杜特尔特申诉。

“包括家庭成员在内，共计有120万人受到影响，”Disini称。

菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，他很快将与其他内阁成员会谈，以核实他们能否拿出可吸引即将失业工人的“紧急招聘计划”。

“我的下一个担心是(此事)对地方政府财政的影响，因为(矿商)向地方政府缴纳大量税款，”多明戈斯告诉记者。

镍矿商Eramen Minerals之前已暂停运营，现又被命令关停，其总裁Enrique Fernandez称，员工数量已从之前的逾1,000人降到了150人，月底可能还有更多员工离开。

“问题在于政府与这个行业的关系。政府更像是监管者，而不是开发过程中的合作伙伴，”Fernandez告诉路透。(完)