菲律宾政府拟关停近30座矿牵连120万人 矿商誓言回击

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)是在周四宣布对国内41座矿山的审查结果时下令关停的。这项为期数月的审查旨在叫停认定为会危害环境的采矿操作。
菲律宾矿业商会董事长Artemio Disini在记者会上表示，受影响矿商的首选方案将是在“上法庭之前”向总统杜特尔特申诉。
“包括家庭成员在内，共计有120万人受到影响，”Disini称。
菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，他很快将与其他内阁成员会谈，以核实他们能否拿出可吸引即将失业工人的“紧急招聘计划”。
“我的下一个担心是(此事)对地方政府财政的影响，因为(矿商)向地方政府缴纳大量税款，”多明戈斯告诉记者。
镍矿商Eramen Minerals之前已暂停运营，现又被命令关停，其总裁Enrique Fernandez称，员工数量已从之前的逾1,000人降到了150人，月底可能还有更多员工离开。
“问题在于政府与这个行业的关系。政府更像是监管者，而不是开发过程中的合作伙伴，”Fernandez告诉路透。(完)
(编译 刘秀红/王琛；审校 王颖/汪红英)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)