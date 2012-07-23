菲律宾总统拟现代化军队保护国家海上利益

路透马尼拉7月23日电---菲律宾总统阿基诺周一表示，他已要求国会通过一项军事现代化议案，这项议案旨在保护国家的海上利益，而不是要与邻国起纷争。

阿基诺称，该国军队将寻求购买翻新的C-130飞机、休伊（Huey）直升机、战斗直升机、通讯设备、步枪及迫击炮。这是他自2010年当选总统以来第三次在国会联席会议发表讲话。

“这不是要起纷争或立场强硬，也不是要恃强凌弱，而是要实现和平，关乎我们保卫自己的能力，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。