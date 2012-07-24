菲律宾拒绝就黄岩岛争端作丝毫让步

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透马尼拉7月23日电---菲律宾总统阿基诺三世周一拒绝在与中国的黄岩岛争端中作丝毫让步，要求中国政府尊重菲律宾在南中国海的权利，并宣布加强军力的计划。
阿基诺三世在菲律宾国会发表讲话，呼吁菲律宾人民团结在政府周围，和平解决争端。
“如果有人进入你家院子，告诉你这院子归他所有，你会答应吗？将属於我们自己的拱手相让绝非正确。我希望在这个问题上菲律宾人民能够团结，一致对外。”阿基诺三世说道。
阿基诺三世表示，中国渔船进入黄岩岛海域後，菲律宾用民用船只代替军舰，已经表现出了克制。菲律宾坚称对黄岩岛拥有主权。
“我们尊重对方的权利，要求对方也尊重我们的权利，这并不过分。我必须维护国家法律。”
阿基诺三世还宣布，计划使用750亿菲律宾披索（18亿美元）的军事现代化基金购买翻新後的护卫舰、C-130运输机、通用直升机、武装直升机、通讯设备和枪炮的计划。
“这不是为了挑起战争，也不是为了威慑，而是为了获得和平，为了增强我们的自卫能力。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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