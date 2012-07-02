独家：菲律宾或请求美国派侦察机部署南中国海

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透马尼拉7月2日电---菲律宾总统阿基诺周一表示，他可能请求美国在南中国海部署侦察机，协助该国监测争端海域。此举可能导致菲律宾同中国的关系再度紧张。
阿基诺接受路透采访时说：“我们可能请求（美国侦察机）飞临这一海域。我们没有拥有这方面能力的飞机，”他指的是美国P3C猎户座（Orion）侦察机。
上月，阿基诺下令撤离两艘在黄岩岛海域的菲方船只，理由是该海域天气状况日趋恶劣，这令该国同中国持续两个月的黄岩岛对峙事件结束。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”