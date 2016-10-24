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国际财经 | 2016年 10月 24日 星期一 15:46 BJT

菲律宾央行货币委员会已批准将人民币纳入官方外储 10月13日生效

路透马尼拉10月24日 - 菲律宾央行周一称，货币委员会已批准将人民币纳入官方外汇储备货币，10月13日生效。

“菲律宾央行可能会将人民币作为国际外汇储备货币之一，以确保在必要时可供银行业系统使用，”该行发布声明称。

上周菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)访华，寻求与中国建立更紧密的联系。(完)

(编译 刘秀红；审校 李春喜)

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