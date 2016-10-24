菲律宾央行货币委员会已批准将人民币纳入官方外储 10月13日生效

OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
路透马尼拉10月24日 - 菲律宾央行周一称，货币委员会已批准将人民币纳入官方外汇储备货币，10月13日生效。
“菲律宾央行可能会将人民币作为国际外汇储备货币之一，以确保在必要时可供银行业系统使用，”该行发布声明称。
上周菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)访华，寻求与中国建立更紧密的联系。(完)
(编译 刘秀红；审校 李春喜)
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
路透首尔5月19日 - 韩国SK海力士周五宣布，将作为一家财团的成员，提交竞购东芝旗下芯片业务的最终报价。
路透东京5月19日 - 路透调查显示，日本4月出口料连续第五个月上升，受全球需求，尤其是亚洲需求支撑，这将确认日本出口引领的经济复苏的前景。