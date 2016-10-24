菲律宾央行货币委员会已批准将人民币纳入官方外储 10月13日生效

OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士

路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。