海牙国际仲裁法庭裁定其有权仲裁菲律宾就南海领土争端提出的诉讼

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透阿姆斯特丹10月30日 （记者 Anthony Deutsch） - 海牙国际仲裁法庭周四裁定，其有权仲裁菲律宾就南海争议区域的领土主张对中国提起的诉讼。
菲律宾2013年向海牙国际仲裁法庭提出诉讼，要求法庭就该国根据《联合国海洋法公约》在南海水域的200海里专属经济区的开发权作出仲裁。
海牙国际仲裁法庭驳回了中国有关“菲律宾提请仲裁事项的实质是南海部分岛礁的领土主权问题，不涉及《公约》的解释或适用”的主张，并称将进行更多听证，以就菲方论据的法律依据作出裁定。
中国已表示，中国不接受、不参与菲律宾提起的仲裁，并表示海牙国际仲裁法庭对菲律宾提请仲裁事项没有管辖权。中国提出的“九段线”版图涵盖南海350万平方公里水域的90%。
海牙国际仲裁法庭裁定，该法庭有权审理菲律宾按照《联合国海洋法公约》提交的仲裁事项，且中国不参加诉讼“不剥夺法庭的管辖权”。
菲律宾政府对该裁定表示欢迎。
据美国国防部的一位高级官员，美国对该裁定表示欢迎。
“这表明，按照国际法和国际惯例裁定此类事项即使不能解决这些事项，也最起码是管理领土争端的一个可行途径，”上述要求匿名的美国防部官员称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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