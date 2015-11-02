菲律师称南海争议案最终裁决最快或于明年6月出炉

路透华盛顿10月30日 （记者 David Brunnstrom） - 菲律宾在海牙国际仲裁法庭就南海争议对中国提起诉讼，负责该仲裁案的菲方首席律师保罗·雷切尔（Paul Reichler）周五称，海牙国际仲裁法庭最早可能在明年6月作出最终裁决。

雷切尔称，他认为尽管中国抵制该仲裁案，但国际压力可能将最终迫使中国遵守相关裁决。

海牙国际仲裁法庭上周四裁定，其有权仲裁菲律宾针对南海争议区域领土主张对中国提起的诉讼。

雷切尔称这是一个“重大胜利”，并称他预期海牙国际仲裁法庭将于年底就菲方论据的法律依据举行口头听证，且最终裁决预计将在那之后的六个月内作出。

“我们正在讨论最终裁决可能将于2016年中作出，可能是2016年6月，但现在我只是在猜测，”他说道。

“对于菲律宾来说，现在已确定海牙国际仲裁法庭对此有管辖权……让我们非常有信心最终结果将非常成功，”雷切尔说道。

菲律宾2013年向海牙国际仲裁法庭提出诉讼，要求法庭就该国根据《联合国海洋法公约》在南海水域的200海里专属经济区的开发权作出仲裁。（完）