菲律宾警方证实逮捕一艘中国渔船

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透马尼拉5月7日 - 菲律宾国家警署海事小组总警司瓦加斯(NoelVargas)周三表示，菲律宾在南沙群岛半月礁附近逮捕了一艘中国渔船，船上有11名船员和大约500只海龟。菲方称发现中国渔船的位置位于菲律宾专属经济区。
瓦加斯表示：“这艘渔船已被拖至巴拉望省(Palawan)，将在此面临适当指控。”
半月礁距菲律宾西南巴拉望岛约100公里。
新华社周三报道称，11名中国渔民在南海遭武装分子拦截后失联。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
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