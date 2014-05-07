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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 15:32 BJT

菲律宾警方证实逮捕一艘中国渔船

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉5月7日 - 菲律宾国家警署海事小组总警司瓦加斯(Noel Vargas)周三表示，菲律宾在南沙群岛半月礁附近逮捕了一艘中国渔船，船上有11名船员和大约500只海龟。菲方称发现中国渔船的位置位于菲律宾专属经济区。

瓦加斯表示：“这艘渔船已被拖至巴拉望省(Palawan)，将在此面临适当指控。”

半月礁距菲律宾西南巴拉望岛约100公里。

新华社周三报导称，11名中国渔民在南海遭武装分子拦截后失联。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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