菲外长指责中国试图占领黄岩岛 中方称黄岩岛是固有领土

路透马尼拉9月4日（记者 Rosemarie Francisco/Manuel Mogato） - 菲律宾外长罗萨里奥周三称，中国计划在“南海行为准则”达成前占领黄岩岛，以扩大版图。

罗萨里奥称，菲方认为中国占据黄岩岛威胁东南亚地区和平。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上表示，黄岩岛是中国固有领土。

罗萨里奥在马尼拉接受路透采访时称，菲方发现中方在黄岩岛建设混凝土设施，将就此向中方提出外交抗议。

他还敦促东南亚地区政府加快“南海行为准则”磋商进程。

“我们认为，中国试图抢在‘南海行为准则’达成前（行动），”他说，“我们认为他们（中方）有权利主张的议程，他们试图在坐下来商谈‘南海行为准则’之前完成该议程。”

随着中国海上力量的壮大，中国藉此更有力地宣示在南海的主权，南海紧张局势升温，甚至有人士担心该地区爆发军事冲突。

“这类活动危及该地区的和平与稳定，”罗萨里奥说。“如果菲律宾是中国今天的目标，另一国家可能就成为中国明日的目标。因此，必须将此作为区域性事务来考虑。”

对于菲律宾称中方在黄岩岛上建设混凝土设施，洪磊称菲方所称情况并不属实。不过，洪磊没有做详细说明。

洪磊称，“黄岩岛是中国固有领土。根据当前形势，中国政府公务船在黄岩岛海域保持正常巡航，维护黄岩岛主权和该海域的秩序。这是中方的正当权益，无可非议。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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