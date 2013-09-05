菲外长指责中国试图占领黄岩岛 中方称黄岩岛是固有领土

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉9月4日（记者 Rosemarie Francisco/Manuel Mogato） - 菲律宾外长罗萨里奥周三称，中国计划在“南海行为准则”达成前占领黄岩岛，以扩大版图。
罗萨里奥称，菲方认为中国占据黄岩岛威胁东南亚地区和平。
中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上表示，黄岩岛是中国固有领土。
罗萨里奥在马尼拉接受路透采访时称，菲方发现中方在黄岩岛建设混凝土设施，将就此向中方提出外交抗议。
他还敦促东南亚地区政府加快“南海行为准则”磋商进程。
“我们认为，中国试图抢在‘南海行为准则’达成前(行动)，”他说，“我们认为他们(中方)有权利主张的议程，他们试图在坐下来商谈‘南海行为准则’之前完成该议程。”
随着中国海上力量的壮大，中国藉此更有力地宣示在南海的主权，南海紧张局势升温，甚至有人士担心该地区爆发军事冲突。
“这类活动危及该地区的和平与稳定，”罗萨里奥说。“如果菲律宾是中国今天的目标，另一国家可能就成为中国明日的目标。因此，必须将此作为区域性事务来考虑。”
对于菲律宾称中方在黄岩岛上建设混凝土设施，洪磊称菲方所称情况并不属实。不过，洪磊没有做详细说明。
洪磊称，“黄岩岛是中国固有领土。根据当前形势，中国政府公务船在黄岩岛海域保持正常巡航，维护黄岩岛主权和该海域的秩序。这是中方的正当权益，无可非议。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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