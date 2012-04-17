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时事要闻 | 2012年 4月 17日 星期二 19:00 BJT

菲律宾要将黄岩岛争端诉诸国际法庭

路透马尼拉4月17日电（记者 Manuel Mogato）---菲律宾将要求中国同意将黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩--译者注）争端诉诸国际海洋法法庭。

中国和菲律宾最新的争端进入第二周，一艘菲律宾海上巡逻船与两艘中国海监船在黄岩岛附近对峙。

“为了和平解决斯卡伯勒浅滩争端，我们希望与中国一道将问题诉诸国际海洋法法庭。”菲律宾外长罗萨里奥在声明中称。

“此举的目的是确定哪一方拥有斯卡伯勒浅滩海域的主权。目前中国船只正在菲律宾独有的经济区进行非法活动。”

中国政府还没有对菲律宾的邀请进行评论，料不会同意。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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