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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 17日 星期五 14:33 BJT

菲律宾称不会遵守中国南海渔业新规

菲律宾国防部长加斯明周四表示，菲律宾不会遵守中国南海渔业新规，如果有必要，菲律宾将派海军护卫渔船。2013年11月，海南省审议通过《海南省实施中华人民共和国渔业法办法》，规定外国人、外国渔船进入海南管辖水域进行渔业生产或渔业资源调查活动，应当经国务院有关主管部门批准。该《办法》于2014年1月1日生效实施。路透
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