菲律宾拟在南沙群岛开发旅游项目

路透马尼拉4月2日电（记者 Manuel Mogato）---菲律宾官员周一称，菲律宾拟在南中国海争议岛屿中业岛(Thitu)开发旅游项目，修建长100米的混凝土码头。这是菲律宾宣称对该岛享有主权的激进做法，势必将激怒中国。

中国上周曾抗议菲律宾在中业岛建码头。中业岛是南沙群岛第二大岛屿，也是菲律宾在南中国海争议地区占领的最大岛屿。

中业岛的面积为37公顷，适合人类居住，并拥有淡水资源，目前岛上居民几百人。

中国上周表示，中国对该岛拥有无可争议的主权。中国一直称，根据历史记录，南海历来是中国领土。

随着对南中国海提出领土要求的国家进一步深入争议海域，寻找能源供应来源，并提高自身海军实力，加强与军事盟友尤其是美国的合作，南中国海主权争端如今进入更多争议的新篇章。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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