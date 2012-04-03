菲律宾拟在南沙群岛开发旅游项目

中国原河北省委书纪周本顺因受贿罪被判刑15年--厦门中院
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。
路透马尼拉4月2日电（记者 Manuel Mogato）---菲律宾官员周一称，菲律宾拟在南中国海争议岛屿中业岛(Thitu)开发旅游项目，修建长100米的混凝土码头。这是菲律宾宣称对该岛享有主权的激进做法，势必将激怒中国。
中国上周曾抗议菲律宾在中业岛建码头。中业岛是南沙群岛第二大岛屿，也是菲律宾在南中国海争议地区占领的最大岛屿。
中业岛的面积为37公顷，适合人类居住，并拥有淡水资源，目前岛上居民几百人。
中国上周表示，中国对该岛拥有无可争议的主权。中国一直称，根据历史记录，南海历来是中国领土。
随着对南中国海提出领土要求的国家进一步深入争议海域，寻找能源供应来源，并提高自身海军实力，加强与军事盟友尤其是美国的合作，南中国海主权争端如今进入更多争议的新篇章。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透首尔/吉隆坡2月14日 - 韩国联合通讯社及其他韩国媒体周二引述消息来源报道，朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。