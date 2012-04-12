南中国海局势升级 中菲向黄岩岛增派船只

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透马尼拉4月12日电（记者 Rosemarie Francisco）---中国和菲律宾虽然努力通过外交途径解决南中国海争端，但随着局势升级，两国周四均向争议海域派出船只。
南中国海拥有丰富的油气资源，同时还是海上运输要道，中国同菲律宾等一些国家就这一海域主权问题引发争端。
中国一直寻找在一对一的基础上解决争端，但其他邻国对中国的主权要求却是忧心忡忡。
菲律宾外交部长罗萨里奥称，第三艘中国船只已经抵达黄岩岛（Scarborough Shoal）。
他被问及中国船只何时抵达时对记者表示，“今天的某个时候，就在今天上午，是一艘中国渔政民用船。”
菲律宾上周日发现一些中国渔船停靠黄岩岛，随後调动该国最大的军舰前往该海域查看，周四又派出一艘巡逻艇以加强巡逻力度。
罗萨里奥称，他已就此事与中国驻菲律宾大使马克卿交涉，并表示他对中国第三艘船只抵达该海域并不感到震惊，还会继续进行相关磋商。
中国外交部发言人周四在例行记者会上称，中国有关部门已派出政府公务船而非军舰前往黄岩岛海域，保护中国渔民和渔船的安全以及正当的渔业活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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