中国渔船均已安全驶离黄岩岛

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透马尼拉4月14日电---中国渔船周六满载驶离南中国海争议海域，结束了中国和菲律宾长达六天的僵局，但重挫菲律宾对该海域的主权声明及保护海洋资源的努力。
菲律宾希望，中方渔民应上交在黄岩岛附近争议海域打捞的巨蚌、珊瑚和鲨鱼，然後才能安全驶离这片海域。
中国派出多艘海监船保护渔民，菲方则派出最大一艘战舰。双方协商一直迟而未决，中方相关八艘船只都已离开，未缴纳任何收成。
菲律宾外长罗萨里奥（Alberto Del Rosario）发表声明称：“中方渔船已驶离相关海域，我们一直推进事件的解决，但遗憾的是，我们未能没收他们的非法捕捞。”
中国与菲律宾等国家存在南中国海争端，据信这片海域蕴藏丰富的油气资源，也是重要的航道必经之地。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。