中国渔船均已安全驶离黄岩岛

路透马尼拉4月14日电---中国渔船周六满载驶离南中国海争议海域，结束了中国和菲律宾长达六天的僵局，但重挫菲律宾对该海域的主权声明及保护海洋资源的努力。

菲律宾希望，中方渔民应上交在黄岩岛附近争议海域打捞的巨蚌、珊瑚和鲨鱼，然後才能安全驶离这片海域。

中国派出多艘海监船保护渔民，菲方则派出最大一艘战舰。双方协商一直迟而未决，中方相关八艘船只都已离开，未缴纳任何收成。

菲律宾外长罗萨里奥（Alberto Del Rosario）发表声明称：“中方渔船已驶离相关海域，我们一直推进事件的解决，但遗憾的是，我们未能没收他们的非法捕捞。”

中国与菲律宾等国家存在南中国海争端，据信这片海域蕴藏丰富的油气资源，也是重要的航道必经之地。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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