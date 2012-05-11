中国指责菲律宾政府鼓动反华示威

路透马尼拉5月11日电（记者 Manuel Mogato）---中国周五指责菲律宾将本就紧张的黄岩岛事件扩大化，当天稍早菲律宾的活动分子在马尼拉中国驻菲律宾使馆领事部办公楼前举行喧闹但和平的示威活动。

参加示威的只有约200人，低於原先预测的人数。

示威者挥舞菲律宾国旗，并打出各种标语牌，反对中国入侵菲律宾领土。长达一小时的示威和平结束，警察予以密切监控。

“菲方鼓动民众发动针对中国的游行示威，是导致事态扩大化、复杂化的错误举动。”中国外交部发言人洪磊说道。

菲律宾总统阿基诺的发言人Edwin Lacierda否认政府与示威活动有关，尽管一些组织者与总统的政治盟友有联系，其中包括他的首席政治顾问。

“示威是公民出於爱国主义而采取的决定。我们的宪法明确保护言论自由，以及和平集会的权利。”Edwin Lacierda周五在记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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