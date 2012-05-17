菲律宾将开拓更多海外市场 称黄岩岛对峙事件影响有限

路透马尼拉5月17日电---菲律宾一名高官周四表示，菲律宾需要开发新的海外市场，从而使与中国的海上对峙不会对该国的旅游业和水果出口造成很大影响。

菲律宾经济发展局新任局长巴里萨坎(Arsenio Balisacan)对记者表示，中国收紧了对菲律宾水果的质量把关，并减少了前往菲律宾旅游的人数，但这些举动可能只会对菲律宾经济造成有限影响。

他也是首位就中菲黄岩岛对峙事件影响发表评论的菲律宾经济官员。

当被问及此事对菲律宾贸易的影响时，巴里萨坎表示：“到目前为止，我们可能会看到此事对菲律宾经济的部分影响，但我们需拓展与其他国家发展贸易的努力。”

“因此，无论有没有此事，我们都应使拓展我们的出口市场。”

中国排在日本和美国之後，是菲律宾第三大出口市场，今年第一季度占菲律宾总出口额的约14%。

根据政府今年第一季度的数据，中国还是菲律宾第四大游客来源国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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