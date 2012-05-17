菲律宾将开拓更多海外市场 称黄岩岛对峙事件影响有限

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透马尼拉5月17日电---菲律宾一名高官周四表示，菲律宾需要开发新的海外市场，从而使与中国的海上对峙不会对该国的旅游业和水果出口造成很大影响。
菲律宾经济发展局新任局长巴里萨坎(Arsenio Balisacan)对记者表示，中国收紧了对菲律宾水果的质量把关，并减少了前往菲律宾旅游的人数，但这些举动可能只会对菲律宾经济造成有限影响。
他也是首位就中菲黄岩岛对峙事件影响发表评论的菲律宾经济官员。
当被问及此事对菲律宾贸易的影响时，巴里萨坎表示：“到目前为止，我们可能会看到此事对菲律宾经济的部分影响，但我们需拓展与其他国家发展贸易的努力。”
“因此，无论有没有此事，我们都应使拓展我们的出口市场。”
中国排在日本和美国之後，是菲律宾第三大出口市场，今年第一季度占菲律宾总出口额的约14%。
根据政府今年第一季度的数据，中国还是菲律宾第四大游客来源国。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。