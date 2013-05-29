中菲仁爱礁对峙或引发南中国海紧张局势升级

路透马尼拉5月29日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾一艘坐滩搁浅仁爱礁（Second Thomas Shoal）的破旧海军运输舰，可能成为南中国海冲突的下一个导火索。

这艘军舰于1999年故意搁浅仁爱礁，以标志菲律宾对该海域的主权。近日，中国三艘船只在距菲方这艘军舰仅5海里的水域汇集，当中包括一艘海军护卫舰，引发菲律宾政府指责中国侵犯其领海。

菲律宾官员称，他们担心中国船只封锁向船上人员提供补给的通道。这艘破旧的船上驻守着十几名菲律宾海军陆战队成员。

“中国（船只）应当撤离该地区，因为按照国际法，他们无权前往该海域，”菲律宾外交部发言人Raul Hernandez说道。

他指出，中国船只出现在仁爱礁海域，是“挑衅和非法”行为。

中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，仁爱礁是南沙群岛的一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。

“中国的公务船只在有关海域进行正常的巡航，无可非议。我们要求有关国家全面认真落实《南海各方行为宣言》，不做使事态复杂化、扩大化和影响南海和平稳定的事情。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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