菲律宾称中国航母编队赴南海将令局势紧张

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透马尼拉11月27日 - 菲律宾周三称，中国航空母舰“辽宁舰”首赴南海执行训练任务将令该地区局势紧张。
据中国军方称，“辽宁舰”周二从青岛起航，在两艘驱逐舰和两艘护卫舰伴随下开赴南海，将在南海附近海域开展科研试验和军事训练活动。
中国称，此次任务是常规任务。
菲律宾外交部发言人Raul Hernandez称，“辽宁舰”开赴南海令人担忧，有悖与中国达成的控制南海紧张局势的协议。
“中方的部署令局势紧张，违反《南海各方行为宣言》，”他说。
“中方的部署不应违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，”Hernandez说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。