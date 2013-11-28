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时事要闻 | 2013年 11月 28日 星期四 10:40 BJT

菲律宾称中国航母编队赴南海将令局势紧张

路透马尼拉11月27日 - 菲律宾周三称，中国航空母舰“辽宁舰”首赴南海执行训练任务将令该地区局势紧张。

据中国军方称，“辽宁舰”周二从青岛起航，在两艘驱逐舰和两艘护卫舰伴随下开赴南海，将在南海附近海域开展科研试验和军事训练活动。

中国称，此次任务是常规任务。

菲律宾外交部发言人Raul Hernandez称，“辽宁舰”开赴南海令人担忧，有悖与中国达成的控制南海紧张局势的协议。

“中方的部署令局势紧张，违反《南海各方行为宣言》，”他说。

“中方的部署不应违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，”Hernandez说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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