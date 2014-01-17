菲律宾称不会遵守中国南海渔业新规

路透马尼拉1月16日 -菲律宾国防部长加斯明周四表示，菲律宾不会遵守中国南海渔业新规，如果有必要，菲律宾将派海军护卫渔船。

2013年11月，海南省审议通过《海南省实施中华人民共和国渔业法办法》，规定外国人、外国渔船进入海南管辖水域进行渔业生产或渔业资源调查活动，应当经国务院有关主管部门批准。该《办法》于2014年1月1日生效实施。

加斯明对记者表示：“我们不会遵守他们的法规。我们进入自己的渔场为什么要寻求他国批准？这是我们的。”

他说，如果有必要，菲律宾海军将护卫渔船。

“我们仍有能力对其进行保护。我们的确需要显示军力，因为中国最近一直动作频频。他们先是划设东海防空识别区，然后又是渔业法规。”

中国划设东海防空识别区曾遭到美国、日本和韩国的抗议，此次南海渔业新规又为中美关系增添不愉快因素。

中国国家海洋局局长刘赐贵表示，2014年将强化中国在海上的常态化存在。

新华社援引他的话报道称：“2014年中国将坚决维护国家海洋权益，全面推进领海基点保护范围选划工作，切实维护领海基点安全。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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