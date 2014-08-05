12名中国渔民在菲律宾被判刑

路透菲律宾普林塞萨港8月5日 - 菲律宾一家法院周二判决12名中国渔民犯有在本国水域非法捕鱼罪，分别判处这些渔民6-12年刑期不等。这是自中菲关系因南海争端紧张以来，有中国公民首次在菲律宾被定罪。

2013年4月，这12名渔民的船只在图巴塔哈群礁（Tubbataha Reef）搁浅，这些渔民随后被捕。这些渔民在菲律宾获刑，可能令本就紧张的中菲关系更一步紧张。

一位为这些渔民辩护的菲律宾公共检察官办公室（PAO）的律师表示，他将会提出上诉。

“我们认为中国渔民是无辜的，他们不是故意进入菲律宾领土，而是受恶劣天气迫使，”该律师对记者说。

这些渔民静静地坐在法庭里，听着法院工作人员用英文宣读判决书。判决书亦被翻译成中文。

船长被判12年刑期，船员被判6-10年刑期不等。法官Ambrosio deLuna还判决这些渔民缴纳10万美元罚金。

这些渔民曾表示，他们从印尼去中国的途中遇到恶劣天气，迫于无奈在图巴塔哈群礁躲避，他们当时不知道那里是菲律宾领土。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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