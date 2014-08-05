12名中国渔民在菲律宾被判刑

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透菲律宾普林塞萨港8月5日 - 菲律宾一家法院周二判决12名中国渔民犯有在本国水域非法捕鱼罪，分别判处这些渔民6-12年刑期不等。这是自中菲关系因南海争端紧张以来，有中国公民首次在菲律宾被定罪。
2013年4月，这12名渔民的船只在图巴塔哈群礁（Tubbataha Reef）搁浅，这些渔民随后被捕。这些渔民在菲律宾获刑，可能令本就紧张的中菲关系更一步紧张。
一位为这些渔民辩护的菲律宾公共检察官办公室（PAO）的律师表示，他将会提出上诉。
“我们认为中国渔民是无辜的，他们不是故意进入菲律宾领土，而是受恶劣天气迫使，”该律师对记者说。
这些渔民静静地坐在法庭里，听着法院工作人员用英文宣读判决书。判决书亦被翻译成中文。
船长被判12年刑期，船员被判6-10年刑期不等。法官Ambrosio deLuna还判决这些渔民缴纳10万美元罚金。
这些渔民曾表示，他们从印尼去中国的途中遇到恶劣天气，迫于无奈在图巴塔哈群礁躲避，他们当时不知道那里是菲律宾领土。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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