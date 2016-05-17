菲律宾称扣留25名涉嫌非法捕捞的中国船员 中国外交部回应

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透马尼拉5月17日 - 菲律宾渔业当局周二称，已扣留25名涉嫌非法捕捞的中国船员。
菲律宾海岸警卫队和渔业与水产资源局（BFAR）的联合小组周一抓获两艘中国渔船，这些船只未经许可在菲律宾北部的巴布延岛和巴丹群岛省之间的水域航行。
这些中国船只当时所在水域不属于有争议的南海水域的一部分。
BFAR在声明中称，这些渔船周一被抓获时悬挂一面倒置的菲律宾国旗。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会表示，目前不掌握情况，需要进行了解。
菲律宾当局缴获的文件显示这些船只是在中国注册的。BFAR称，船上的渔民未能出示进入菲律宾水域所需的许可。
“按照现有的规则，这两艘外国渔船都悬挂一面菲律宾国旗的事实引发这种推测：他们参与了非法捕捞。”BFAR局长Asis Perez说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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