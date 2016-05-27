菲律宾扣留10名涉嫌非法捕捞的中国渔民--媒体

路透马尼拉5月27日 - 菲律宾媒体周五称，两艘菲海岸警卫队船只经过两小时追赶，在吕宋岛附近海域截住一艘中国渔船，并指称船上的10名中国船员擅自进入菲律宾领海。

菲海军官员Jeffrey Collado告诉菲广播电视网络ABS-CBN和GMA称，这艘悬挂菲律宾国旗的中国渔船在冲撞菲海岸警卫队船只后试图逃跑，但另一艘船只赶来帮助截住了该船。

“这艘中国渔船当时在菲律宾领海，而非有争议的海域。”他说道，并称这10名渔民可能被控非法捕捞。（完）