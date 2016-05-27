菲律宾扣留10名涉嫌非法捕捞的中国渔民--媒体

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透马尼拉5月27日 - 菲律宾媒体周五称，两艘菲海岸警卫队船只经过两小时追赶，在吕宋岛附近海域截住一艘中国渔船，并指称船上的10名中国船员擅自进入菲律宾领海。
菲海军官员Jeffrey Collado告诉菲广播电视网络ABS-CBN和GMA称，这艘悬挂菲律宾国旗的中国渔船在冲撞菲海岸警卫队船只后试图逃跑，但另一艘船只赶来帮助截住了该船。
“这艘中国渔船当时在菲律宾领海，而非有争议的海域。”他说道，并称这10名渔民可能被控非法捕捞。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。