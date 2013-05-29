中菲仁爱礁对峙或引发南中国海紧张局势升级

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉5月29日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾一艘坐滩搁浅仁爱礁（Second Thomas Shoal）的破旧海军运输舰，可能成为南中国海冲突的下一个导火索。
这艘军舰于1999年故意搁浅仁爱礁，以标志菲律宾对该海域的主权。近日，中国三艘船只在距菲方这艘军舰仅5海里的水域汇集，当中包括一艘海军护卫舰，引发菲律宾政府指责中国侵犯其领海。
菲律宾官员称，他们担心中国船只封锁向船上人员提供补给的通道。这艘破旧的船上驻守着十几名菲律宾海军陆战队成员。
“中国（船只）应当撤离该地区，因为按照国际法，他们无权前往该海域，”菲律宾外交部发言人Raul Hernandez说道。
他指出，中国船只出现在仁爱礁海域，是“挑衅和非法”行为。
中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，仁爱礁是南沙群岛的一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。
“中国的公务船只在有关海域进行正常的巡航，无可非议。我们要求有关国家全面认真落实《南海各方行为宣言》，不做使事态复杂化、扩大化和影响南海和平稳定的事情。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。