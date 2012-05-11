菲律宾反华游行和平结束

路透马尼拉5月11日电---菲律宾的活动分子周五聚集在马尼拉的中国驻菲律宾使馆领事部办公楼前，举行了喧闹但和平的示威活动，示威者挥舞菲律宾国旗，并打出各种标语牌。

参加示威的只有约200人，低於原先预测的人数。

示威者祈祷，唱爱国歌曲，并不时叫喊反华口号。示威活动在警察的密切监控下进行，一小时後示威人群安静散去。

在示威游行队伍到达前，一名男子下车试图焚烧一面中国国旗，上面用英文写着“斯卡伯勒浅滩(中方称黄岩岛)是我们的”，被防暴警察制止。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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